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        Haberler Gündem YKS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM takvimi ile 2024 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

        YKS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM takvimi ile 2024 YKS hangi gün yapılacak?

        2024 YKS ile ilgili araştırmalar iyice yoğunlaşmaya başladı. Söz konusu sınav için hazırlıklarına devam eden yurt genelindeki binlerce öğrenci bir yandan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihini bir yandan da başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 11:30 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:30
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        2024 üniversite sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin katılım göstereceği zorlu sınav iki gün boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak ÖSYM, hem sınav tarihlerini hem de başvuru tarihlerini açıkladı. İşte, detaylar...

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        2024 YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

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        YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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        BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

        2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

        Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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