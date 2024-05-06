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        Haberler Gündem YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULA 2024: ÖSYM YKS sınav yerleri/belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS giriş belgesi nasıl alınır?

        YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi araştırmaları ile YKS sınav giriş yerleri sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum olarak düzenlenen YKS başvuruları sona ererken sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, ÖSYM ile YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak ve nasıl alınır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 19:36 Güncelleme: 06.05.2024 - 19:36
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        ÖSYM ile her sene uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi uygulanacak sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi tamamlanacak. Peki TYT - AYT - YDT sınav yerleri açıklandı mı ve ne zaman belli olacak? İşte YKS 2024 oturumları hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        ÖSYM, 2024 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ni geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

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        YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

        Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

        Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

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        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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