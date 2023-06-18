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YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı, ne kadar oldu?

Adayların heyecan içinde beklediği üniversite sınavının ilk oturumu 17 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. İkinci oturumu da ayın 18'inde tamamlanacak olan YKS sınavı sonrasında sınav gözetmenlerinin ne kadar ücret alacağı araştırma konuları arasında yer alıyor. İşte 2023 YKS gözetmen ücretleri hakkında güncel bilgiler...

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  • YKS sınav gözetmen ücreti 2023: ÖSYM YKS sınav görevli ve gözetmen ücretleri açıklandı mı, ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    YKS günü kritik görevler üstlenecek gözetmenler, sınav kuralları hakkında üniversite adaylarını bilgilendirecek. Bu kapsamda sınav sonrasında görevlilerin ne kadar ücret alacağı güncel miktarın açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Peki, 2023: YKS sınav görevli ücreti açıklandı mı, ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
  • YKS sınav gözetmen ücreti 2023: ÖSYM YKS sınav görevli ve gözetmen ücretleri açıklandı mı, ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    YKS GÖZETMEN/GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

    2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

    Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.
  • YKS sınav gözetmen ücreti 2023: ÖSYM YKS sınav görevli ve gözetmen ücretleri açıklandı mı, ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

    2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.
  • YKS sınav gözetmen ücreti 2023: ÖSYM YKS sınav görevli ve gözetmen ücretleri açıklandı mı, ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

    2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

    2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında  602 TL alacak.
  • YKS sınav gözetmen ücreti 2023: ÖSYM YKS sınav görevli ve gözetmen ücretleri açıklandı mı, ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında  730 TL alacak.

    2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında  548 TL alacak.

    2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

    2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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