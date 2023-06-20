YKS günü kritik görevler üstlenen gözetmenler, sınav kuralları hakkında üniversite adaylarını bilgilendirdi. Bu kapsamda sınav sonrasında görevlilerin ne kadar ücret alacağı güncel miktarın açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Peki, 2023 YKS sınav görevli ücreti açıklandı mı, ne zaman ödenecek? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...