ÖSYM YKS tarihleri hafgta başından beri araştırılıyor. Üniversite sınavı başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gündeme gelen YKS (AYT, TYT, YDT tarihleri) öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi ortaöğretimden yükseköğretime geçişta gerekli olan AYT, TYT ve YDT sınavları her sene Haziran ayında gerçekleşiyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ile duyurulan YKS tarihleri