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        Haberler Gündem YKS sınav ve başvuru tarihi açıklandı! ÖSYM 2024 YKS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?

        YKS ne zaman ve hangi gün yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2024 YKS tarihleri...

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Hayallerindeki üniversiteye girmek adına hazırlıklarını sürdüren binlerce öğrenci; YKS ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte alınacak sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, 2024 YKS ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:12
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        2024 üniversite sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin katılım göstereceği zorlu sınav iki gün boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak ÖSYM, hem sınav tarihlerini hem de başvuru tarihlerini açıkladı. İşte, detaylar...

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        2024 YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

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        YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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        BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

        2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

        Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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