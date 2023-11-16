YKS sınav ve başvuru tarihi açıklandı! ÖSYM ile 2024 YKS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?

YKS sınav ve başvuru tarihi açıklandı! ÖSYM ile 2024 YKS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte?

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2024 üniversite sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin katılım göstereceği zorlu sınav iki gün boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak ÖSYM, hem sınav tarihlerini hem de başvuru tarihlerini açıkladı. İşte, detaylar...