2023 YKS sınav yerleri belli oldu mu?

Milyonlarca öğrenci, üniversiteye dair hayallerini gerçekleştirmek için YKS sınavını bekliyor. Sınava az bir zaman kala gözler, sınav yerlerinin açıklanması için ÖSYM'ye çevrildi. Peki, 2023 YSK sınav yerleri ne zaman açıklanacak, YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, detaylar...