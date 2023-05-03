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2023 YKS sınav yerleri belli oldu mu?

Bu sene 17-18 Haziran tarihleri arasında iki oturum halinde gerçekleştirilecek üniversite sınavı için az bir zaman kaldı. Öğrenciler, "YKS sınav yerleri açıklandı mı" şeklinde araştırmalar yapıyor. Gözler, YKS sınav yerleri için ÖSYM'ye çevrildi. İşte, 2023 YSK sınav yerleri ve tüm detaylar...

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  • YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS ne zaman?

    Milyonlarca öğrenci, üniversiteye dair hayallerini gerçekleştirmek için YKS sınavını bekliyor. Sınava az bir zaman kala gözler, sınav yerlerinin açıklanması için ÖSYM'ye çevrildi. Peki, 2023 YSK sınav yerleri ne zaman açıklanacak, YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, detaylar...
  • YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS ne zaman?

    YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023 yılında YSK sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Genelde, YKS sınav yerleri sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Şu anda ÖSYM bir açıklama yapmasa da 7 Haziran günü sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.
  • YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS ne zaman?

    2023 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM açıklaması şu şekilde;

    2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

    17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

    18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

    Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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