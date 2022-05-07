YKS sınavında ter dökecek olan adaylar çalışmalarını hızlandırırken, bir yandan da YKS sınavına hangi okulda gireceğini merak ediyor. Üniversite hayali kuran öğrenciler sınava sayılı günler kala sınav yerini merak ederken, sınava giriş belgesi yayınlanıp yayınlanmadığını da merak ediyor. Peki Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek olan YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden edinebileceklerdir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?

YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.