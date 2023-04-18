YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Geri sayım devam ederken ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı araştırmaları yoğunlaştı. İşte "YKS sınav giriş belgesi yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtları ile konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...