YKS sınav ve soru yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştiriliyor. Üniversite sınavı ilk oturumu olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlıyor. YKS ikinci oturumu AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran Pazar günü uygulanacak. İyi bir üniversite hayaliyle YKS'ye giren adaylar sınavlarda ter dökecek. TYT Türkçe testinde 40, temel matematik testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, fen bilimleri testinde 20 ise toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT sınavı 135 dakika sürecek. Üniversite sınavının ardından YKS sınavı ile TYT, AYT ve YDT soru yorumları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. İşte 2023 YKS sınav yorumları ile soruların zorluk ve kolaylık durumları...