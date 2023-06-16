Milyonlarca üniversite adayının beklediği gün geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ise 18 Haziran'da Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. İyi bir üniversite kazanma hayaliyle üniversite sınavında ter dökecek olan öğrenciler sınavın hemen ardından "YKS sınavı ile TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" sorusuna yanıt aranacak. İşte 2023 YKS sınav soru yorumları...