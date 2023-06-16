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YKS sınav yorumları: TYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

YKS sınav yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci iyi bir üniversite hayaliyle 17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınavlarda ter dökecek. YKS'nin ilk oturumu TYT Türkçe testinde 40, temel matematik testinde 40, sosyal bilimler testinde 20,  fen bilimleri testinde 20 ise toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT sınavı 135 dakika sürecek. Sınavın ardından gözler YKS sınavı ile TYT, AYT ve YDT soru yorumları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. İşte 2023 YKS sınav yorumları ile soruların zorluk ve kolaylık durumları...

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  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

     Milyonlarca üniversite adayının beklediği gün geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ise 18 Haziran'da Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. İyi bir üniversite kazanma hayaliyle üniversite sınavında ter dökecek olan öğrenciler sınavın hemen ardından "YKS sınavı ile TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" sorusuna yanıt aranacak. İşte 2023 YKS sınav soru yorumları...
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

    2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri:

    1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

    2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

    3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

    YKS KONULARI

    TYT sınavı YKS’nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

    YKS SINAV YERLERİ

    ÖSYM YKS sınav yerlerini saat 15.00'te erişime açtı. Yapılan açıklamada "17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

    YKS 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

    İşte YKS Twitter yorumları...
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SINAV YORUMLARI 2023 | YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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