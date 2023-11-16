Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem YKS SINAVI NE ZAMAN ve hangi gün yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2024 Üniversite sınavı tarihleri ve YKS başvuru tarihleri açıklandı

        YKS ne zaman ve hangi gün yapılacak? ÖSYM takvimi ile 2024 YKS tarihleri...

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Hayallerindeki üniversiteye girmek adına hazırlıklarını sürdüren binlerce öğrenci; YKS ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte alınacak sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, 2024 YKS ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 07:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2024 üniversite sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin katılım göstereceği zorlu sınav iki gün boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak ÖSYM, hem sınav tarihlerini hem de başvuru tarihlerini açıkladı. İşte, detaylar...

        2

        2024 YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

        3

        YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        4

        BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

        2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

        Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

        5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı
        Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Biden ve Şi, San Francisco'da bir araya geldi
        Biden ve Şi, San Francisco'da bir araya geldi
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bursa'da faciadan dönüldü
        Bursa'da faciadan dönüldü
        Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getirildi
        Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getirildi
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu