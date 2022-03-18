Her sene ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen YKS’nin başvuruları tamamlandı. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar haricinde diğer tüm adaylar için zorunlu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT Haziran ayında yapılacak. İşte detaylar...