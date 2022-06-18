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YKS sınavında toplu taşıma bedava mı? 19 Haziran 2022 YKS günü toplu ulaşım İETT, metro, metrobüs, ücretsiz mi?

YKS sınavına saatler kalırken sınava girecek üniversite adayları YKS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamalar belediyelerden sırayla gelirken, 19 Haziran'da uygulanacak YKS sınavında toplu taşıma kullanacak öğrenci ve velilerin gözü belediyeler tarafından yapılan açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki YKS sınavında toplu taşıma bedava mı ? 19 Haziran 2022 YKS günü toplu ulaşım İETT, metro, metrobüs ücretsiz mi? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

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    YKS sınavında toplu taşıma bedava mı? 19 Haziran 2022 YKS günü toplu ulaşım İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur,otobüs ücretsiz mi?

    Üniversite adayları için sınav heyecanı yaşanıyor. YKS sınavı için geri sayım sürerken, sınava girecek olan adaylar bir yanda da toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi olacak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. YKS günü sınav merkezine gidebilmek için toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar gözünü belediyeler tarafından yapılacak toplu taşıma açıklamalarına çevirmiş durumda. Peki YKS sınavında toplu taşıma bedava mı ? 19 Haziran 2022 YKS günü toplu ulaşım İETT, metro, metrobüs ücretsiz mi? İşte detaylar...
  • 02
    YKS sınavında toplu taşıma bedava mı? 19 Haziran 2022 YKS günü toplu ulaşım İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur,otobüs ücretsiz mi?

    19 HAZİRAN İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada;

    Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

    Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
  • 03
    YKS sınavında toplu taşıma bedava mı? 19 Haziran 2022 YKS günü toplu ulaşım İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur,otobüs ücretsiz mi?

    YKS SINAV GÜNÜ 19 HAZİRAN ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    EGO Genel Müdürlüğü bu yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’ndan (LGS) sonra 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrenci, veliler ve görevli eğitmenlerin sınav alanlarına gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

    EGO Genel Müdürlüğü, YKS’ye girecek adayların mağdur olmamaları amacıyla ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere 51 güzergâhta 202 adet ilave otobüs servisi ile ücretsiz toplu ulaşım sağlayacak. YKS’ye katılacak öğrenciler, EGO’ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

     
  • 04
    YKS sınavında toplu taşıma bedava mı? 19 Haziran 2022 YKS günü toplu ulaşım İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur,otobüs ücretsiz mi?

    YKS SINAV GÜNÜ İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

    Hafta sonu yapılacak YKS’ye girecek öğrencilerin ve sınav görevlilerinin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasına olanak tanıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarının sefer sayılarını da artırdı.
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    YKS sınavında toplu taşıma bedava mı? 19 Haziran 2022 YKS günü toplu ulaşım İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur,otobüs ücretsiz mi?

    ÖSYM UYARDI: SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!

    2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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