YKS başvuruları 1 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Başvuru sürecinde son günlere girilirken, YKS başvurularının sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. TYT, AYT, YDT üç oturumdan oluşan üniversite sınavı YKS başvuruları “ais.osym.gov.tr” adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Peki, "YKS başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2024 YKS başvurularının sona ereceği tarih...