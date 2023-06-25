YKS sonuçları ne zaman açıklancak? Üniversite sınavı YKS'nin tüm maratonları dün sona erdi. Üniversite hayali kuran öğrenciler ise TYT, AYT ve YDT sonuçları yani YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından sonuç takvimi açıklandı. İşte merak edilen tarihler...