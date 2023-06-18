YKS sonuçları ne zaman açıklancak? Üniversite sınavı YKS marotonu bugün saat 10.15'te başlayan Alan Yetenek Testi AYT ile devam ediyor. Geçtiğimiz gün YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yetenk Testi TYT gerçekleşmişti. Bugün saat 15.15'te başlayacak Yabancı Dil Testi YDT'nin ardından YKS maratonu sona erecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hemen belirtelim ki ÖSYM tarafından sonuç takvimi açıklandı. İşte merak edilen tarihler...