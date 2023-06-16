YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Milyonlarca üniversite adayının katılımı ile gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ÖSYM tarafından organize edilecek. Peki, "2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte YKS sonuçları hakkında tüm merak edilenler...