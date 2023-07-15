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        ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı: Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. Milyonlar, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda ter döktü. YKS sonuçları, ÖSYM tarafından sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Sınava katılım gösteren adayların gözü "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖSYM tarafından duyurulan 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 23:10
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde ülke genelinde düzenlendi.Sonuçlar için geri sayım sürerken ÖSYM, üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki,YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından20 Temmuz 2023tarihinde açıklanacak.

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        YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

        Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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