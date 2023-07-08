YKS sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM duyurdu: İşte YKS-AYT-YDT-TYT sonuç tarihleri
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. 17-18 haziran tarihlerinde YKS'nin AYT-TYT oturumlarında ter döken milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimi sonrasında, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS-AYT-YDT-TYT sonuçları tarihi...
YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken ÖSYM müjdeyi duyurdu. 17-18 Haziran tarihlerinde 3 milyon kişinin katılım sağladığı YKS sonuç tarihleri belli oldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar YKS sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişebilecek. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" İşte 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasının ardından sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgileri girildikten sonra sorgulayabilecek. Adaylar sonuç ekranında TYT, AYT ve YDT olmak üzere girdikleri üç sınavın puanını görecek. Aday hangi alandan tercih yapmayı düşünüyorsa yayımlanacak olan tercih kılavuzundaki başarı sıralaması ve taban puanları inceleyerek tercih işlemlerini yapabilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.
Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.