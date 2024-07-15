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        Haberler Bilgi YKS sonuçları açıklandı mı? 2024 ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

        YKS sonuçları açıklandı mı? 2024 ÖSYM takvimine göre üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milyonlarca öğrenci YKS sonuçları için heyecanlı bekleyişine devam ediyor. . Adaylar, YKS sonuç ekranında aldıkları puanları ve sıralamalarını görmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapabilecekler. ÖSYM kılavuzuna göre adayların başarı sıralamaları göz önünde bulundurulacak. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ayrıntılar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:53
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        Milyonlarca kişinin katılım sağladığı YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar, YKS sonuç ekranında aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını görmek için ÖSYM AİS ekranına giriş yapacaklar. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar!

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz’da açıklayacak.

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        YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

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        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM, tercihler için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçlar 20 Temmuz’da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz’da başladı. 2024 yılında da sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.

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        YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

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        Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

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