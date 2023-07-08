YKS sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasının ardından sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgileri girildikten sonra sorgulayabilecek. Adaylar sonuç ekranında TYT, AYT ve YDT olmak üzere girdikleri üç sınavın puanını görecek. Aday hangi alandan tercih yapmayı düşünüyorsa yayımlanacak olan tercih kılavuzundaki başarı sıralaması ve taban puanları inceleyerek tercih işlemlerini yapabilecek.

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

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YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.