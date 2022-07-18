YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.