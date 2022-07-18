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YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM'den sürpriz! 2022 YKS (TYT AYT YDT) sonuçları ÖSYM'de

YKS sonuçları açıklandı! Son dakika: ÖSYM sürpriz yaparak YKS sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçları 2022 - 2023 akademik yılında üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İşte YKS sonuç sorgulama sayfası ÖSYM e-Devlet giriş ekranı...

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  • YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM'den sürpriz! 2022 TYT AYT YDT YKS sonuç sorgulama ÖSYM e-Devlet TC no giriş ekranı: sonuc.osym.gov.tr TIKLA!

    YKS sonuçları açıklandı. Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından gözlerin çevrildiği  "2022 YKS sonuçları bugün ÖSYM sonuç sayfası üzerinden açıklandı.  İşte, TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuç sorgulama ÖSYM e-Devlet giriş ekranı...
  • YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM'den sürpriz! 2022 TYT AYT YDT YKS sonuç sorgulama ÖSYM e-Devlet TC no giriş ekranı: sonuc.osym.gov.tr TIKLA!

    YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.
  • YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM'den sürpriz! 2022 TYT AYT YDT YKS sonuç sorgulama ÖSYM e-Devlet TC no giriş ekranı: sonuc.osym.gov.tr TIKLA!

    2022 YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANDI!

    ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı.
  • YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM'den sürpriz! 2022 TYT AYT YDT YKS sonuç sorgulama ÖSYM e-Devlet TC no giriş ekranı: sonuc.osym.gov.tr TIKLA!

    Ancak ÖSYM'den gelen sürpriz açıklamayla YKS sonuçları erken olarak açıklandı. 

    ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

    ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

    YKS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

     
  • YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM'den sürpriz! 2022 TYT AYT YDT YKS sonuç sorgulama ÖSYM e-Devlet TC no giriş ekranı: sonuc.osym.gov.tr TIKLA!

    ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM'den sürpriz! 2022 TYT AYT YDT YKS sonuç sorgulama ÖSYM e-Devlet TC no giriş ekranı: sonuc.osym.gov.tr TIKLA!

    YKS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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