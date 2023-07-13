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        YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç tarihini duyurdu

        YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde AYT-TYT-YDT oturumlarına katılım sağlayanlar "Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Sonuçlar için geri sayım devam ederken ÖSYM, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 00:40
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        YKS sonuçları, ÖSYM tarafından yapılacak olan 'Üniversite sınavı sonuçları açıklandı' duyurusunun ardından sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonuç ekranında TYT, AYT ve YDT olmak üzere girdikleri üç sınavın puanını görecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YKS sonuç tarihi...

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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        YKS SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR? 

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

        Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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