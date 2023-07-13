YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç tarihini duyurdu YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde AYT-TYT-YDT oturumlarına katılım sağlayanlar "Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Sonuçlar için geri sayım devam ederken ÖSYM, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih... Habertürk Giriş: 13.07.2023 - 00:40 Güncelleme: 13.07.2023 - 00:40 facebook

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YKS sonuçları, ÖSYM tarafından yapılacak olan 'Üniversite sınavı sonuçları açıklandı' duyurusunun ardından sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonuç ekranında TYT, AYT ve YDT olmak üzere girdikleri üç sınavın puanını görecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YKS sonuç tarihi...