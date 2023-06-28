YKS sonuçlarında heyacanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tercih dönemini beklemeye başlayacak. Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden veya mobil uygulamasından erişebilecek. Peki, "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı?" İşte YKS sonuç sorgulama ekranı...