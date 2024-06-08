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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi: 2024 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları hangi gün ilan edilecek?

        ÖSYM tarih verdi: 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda uygulanacak olan YKS, 8-9 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. Adaylar şimdiden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelecek son dakika YKS sonuçları açıklamalarına çevrildi. İşte, 2024 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 07:30 Güncelleme: 08.06.2024 - 07:30
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak. Adayların uzun zamandır hazırlandığı büyük sınav gününün gelmesiyle "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu da gündeme geldi. ÖSYM, YKS sonuçları için tarih verdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

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        YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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        2024-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

        2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacak. Bu kontenjan ve koşullar “2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

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