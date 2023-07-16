ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı: Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. Milyonlar, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda ter döktü. YKS sonuçları, ÖSYM tarafından sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Sınava katılım gösteren adayların gözü "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖSYM tarafından duyurulan 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih... Habertürk Giriş: 16.07.2023 - 22:54 Güncelleme: 16.07.2023 - 22:54 facebook

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde ülke genelinde düzenlendi.Sonuçlar için geri sayım sürerken ÖSYM, üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki,YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...