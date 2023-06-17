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ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı! Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. TYT - AYT - YDT olmak üzere üç farklı oturumda ter dökecek olan 3 milyon 498 bin 18 öğrencinin gözü üniversite sınavının ardından YKS sınav sonuçlarına çevrilecek. YKS sonuçları açıklanan tarihte ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte TYT - AYT ve YDT 2023 YKS sınav sonuç tarihi...

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  • YKS SONUÇLARI TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı! Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuç tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, iyi bir üniversite hayaliyle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ter dökecek. Üniversite sınavı YKS ilk oturumu TYT, 17 Haziran Cumartesi saat 10:15'te başladı ve saat 13:00'te sona erdi. İkinci oturum AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Üniversite sınavının ardından "Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna yanıt aranacak. İşte Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
  • YKS SONUÇLARI TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı! Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 üniversite sınav takvimi ile  Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tarihleri netleşti.

    Üniversite sınavı olarak adlandırılan YKS, üç oturum olarak 17-18 Haziran 2023 günlerinde düzenlenecek.
  • YKS SONUÇLARI TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı! Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    YKS TYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

    YKS ilk oturumu TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başladı ve saat 13:00'te sona erdi.

    YKS ikinci oturum AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10:15'te, YDT ise saat 15:45'te başlayacak.
  • YKS SONUÇLARI TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı! Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
  • YKS SONUÇLARI TARİHİ 2023 | ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı! Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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