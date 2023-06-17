YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları iyi bir üniversite kazanma hayaliyle YKS'ye katılacak olan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran'da düzenlenen YKS sınavına 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yaptı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS'nin ilk oturumu TYT 17 Haziran Cumartesi saat 10:15'te başlayacak. İşte (TYT, AYT, YDT) YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlanma tarihine ilişkin merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | 2023 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulamaları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında araştırılmaya başlanacak. TYT, AYT-YDT olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Saat 10:15'te başlayacak TYT oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika verilecek. YKS ikinci oturumu AYT ve YDT ise 18 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. TYT oturumunun ardından öğrencilerin gözü "2023 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusuna çevrilecek. İşte 2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında merak edilenler...
  • YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | 2023 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 üniversite sınav takvimi ile  Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tarihleri netleşti.

    Üniversite sınavı olarak adlandırılan YKS, üç oturum olarak 17-18 Haziran 2023 günlerinde düzenlenecek.
  • YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | 2023 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    YKS TYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

    YKS ilk oturumu TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak.

    YKS ikinci oturum AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10:15'te, YDT ise saat 15:45'te başlayacak.
  • YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | 2023 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULACAK?

    1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

    2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

    3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.
  • YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | 2023 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    ÖSYM YKS 2023 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün veya sınavdan birkaç gün sonra erişime açıyor.

    Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınav oturumlarının hepsinini tamamlanmasının ardından pazar günü yayımlanması bekleniyor.
  • YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | 2023 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak. ÖSYM YKS 2023 sınavına ilişkin soruları ve cevapları erişime açtığında haberimizde yer alacaktır.

    ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | 2023 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
  • YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | 2023 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.