YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulamaları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında araştırılmaya başlanacak. TYT, AYT-YDT olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Saat 10:15'te başlayacak TYT oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika verilecek. YKS ikinci oturumu AYT ve YDT ise 18 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. TYT oturumunun ardından öğrencilerin gözü "2023 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusuna çevrilecek. İşte 2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında merak edilenler...