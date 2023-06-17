YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulamaları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında araştırılmaya başlanacak. TYT, AYT-YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat gerçekleştiriliyor. Saat 10:15'te başlayan TYT oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi ve 165 dakika verildi. YKS ikinci oturumu AYT ve YDT ise 18 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. TYT oturumunun ardından öğrencilerin gözü "2023 YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusuna çevrilecek. İşte 2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında merak edilenler...