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2023 YKS sınav soru yorumları! İşte sosyal medyadan öne çıkan YKS (TYT, AYT, YDT) soru yorumları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 2. gün oturumu ile devam ediyor. İlk gün oturumunda Temel Yeterlilik Testi (TYT) soruları karşısında adaylar ter dökerken ikinci gün ise AYT oturumu ile başladı. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak. Adaylar, kendilerini ilgilendiren oturumlara girerken sınavın ardından en çok araştırılan konulardan birisi ise YKS soru yorumları olacak. Bu şekilde adaylar, diğer adayların sosyal medyada paylaştığı sınav yorumlarını öğrenebiliyor. Peki, YKS kapsamında TYT, AYT ve YDT sınavı nasıldı? TYT, AYT, YDT soruları zor muydu kolay mıydı? İşte sosyal medyadan öne çıkan 2023 YKS sınav soru yorumları...

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  • YKS SORU YORUMLARI 2023: YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

    2023 YKS sınav soru yorumları... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), bugün tamamlanacak. 2. gün oturumu kapsamında Alan Yeterlilik Testi (AYT) düzenlenirken ardından Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruluyor. YDT'de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru sorulacak. Hatırlanacağı gibi, ilk gün oturumunda da Temel Yeterlilik Testi (TYT) kapsamında adaylara sorular yöneltilmişti. Sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sosyal medyaya çevrilecek. Zira sınava katılım gösteren adaylar, diğer adayların sınava dair görüşlerini sosyal medyadan öğrenebilecek. Peki, sosyal medyadan öne çıkan YKS soru yorumları nedir? YKS kapsamında TYT, AYT, YDT sınavı zor muydu kolay mıydı? İşte, öne çıkan bazı YKS sınavı soru yorumları...
  • YKS SORU YORUMLARI 2023: YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

    Sınavın ikinci oturumu AYT 18 Haziran saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürecek.

    AYT oturumu saat 13.15'te bitecek.

    AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verildi.

    Üçüncü oturum YDT ise 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.

    Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
  • YKS SORU YORUMLARI 2023: YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

    İşte, sosyal medyadan öne çıkan YKS sınav soru yorumları...
  • YKS SORU YORUMLARI 2023: YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SORU YORUMLARI 2023: YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SORU YORUMLARI 2023: YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SORU YORUMLARI 2023: YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SORU YORUMLARI 2023: YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SORU YORUMLARI 2023: YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
  • YKS SORU YORUMLARI 2023: YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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