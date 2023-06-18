YKS soruları ve cevapları... 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonu tamamlandı. YKS'nin tamamlanması ile beraber gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Zira sınava katılım gösteren milyonlarca aday YKS soruları ve cevapları için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi. Bilindiği gibi, YKS soruları ve cevapları sınava katılım gösteren adaylar için bir hayli önem arz ediyor. YKS soru ve cevap anahtarı ile adaylar sınav puanıyla ilgili ön tahminde bulunabiliyor. YKS soruları ve cevapları da her yıl sınavın ardından ÖSYM tarafından PDF olarak erişime açılıyor ve indirilebiliyor. ÖSYM, bu geleneği bu yıl da devam ettirerek TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin soru ve cevapları yayınladı. Peki, 2023 YKS soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir?