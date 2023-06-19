YKS için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İlk oturumu 17 Haziran Cumartesi ikinci ve üçüncü oturumu ise 18 Haziran tarihinde gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrasında ÖSYM tarafından YKS soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı. İşte "ÖSYM TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin soru ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir?" sorusunun yanıtı...