Üniversite sınavı YKS 2023 bugün yapılacak olan Alan Yetenek Testi AYT ile devam ediyor. Dün Temel Yetenek Testi TYT'ye ve bugün saat 10.15'te başlayan Alan Yetenek Testi AYT'ye giren üniversite adayları merak içerisinde sınav sorularını ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, TYT - AYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte YKS cevap anahtarıyla ilgili merak edilenler...