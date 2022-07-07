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YKS taban puanları 2022: ÖSYM ile üniversite sınavı YKS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

YKS sınavının 18 - 19 Haziran tarihleri arasından gerçekleşmesinin ardından YKS taban puanları merak edilip araştırılmaya başlandı. YKS sınavına giren üniversite adayları "ÖSYM ile üniversite sınavı YKS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aradı. İşte merak edilen soruların yanıtları...

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  • YKS taban puanları 2022: ÖSYM ile Üniversite sınavı YKS TYT taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

    YKS sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar YKS taban puanları için gözünü ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevirdi. Tercih işlemlerinde büyük önem teşkil eden taban puanları ve kontenjanların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki ÖSYM ile üniversite sınavı YKS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...
  • YKS taban puanları 2022: ÖSYM ile Üniversite sınavı YKS TYT taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

    ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS taban puanları 2022: ÖSYM ile Üniversite sınavı YKS TYT taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

    ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

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