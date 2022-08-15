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YKS taban puanları 2022! Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

YKS taban puanları araştırmaları, YKS tercih sonuçlarının 15 Ağustos Pazartesi günü itibariyle erişime açılmasının ardından hız kazandı. YKS taban puanları ve üniversite sıralamaları, ek tercih sürecine girecek adaylar tarafından araştırılıyor. İşte, 2022 YKS taban puanları ve üniversite başarı sıralaması hakkında merak edilenler...

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  • YKS taban puanları 2022! YKS ek tercihler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

    YKS Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları araştırmaları, ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. YKS tercih sonuçları 15 Ağustos Pazartesi günü itibariyle adayların erişimine açıldı. YKS ek tercih sürecine girecek binlerce adayın gözü "Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?" sorusuna çevrildi. İşte, 2022 YKS taban puanları...
  • YKS taban puanları 2022! YKS ek tercihler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

    YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

    YKS 2022 sınavına TYT'de 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT alanında 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT'de ise 132 bin 485 öğrenci katılım sağladı.
  • YKS taban puanları 2022! YKS ek tercihler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

    YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

    2022 YKS sonuçlarına göre adayların merkezi yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih sürecine girecek adaylar üniversite taban puanları araştırmalarına başladı. YKS taban puanları henüz açıklanmadı, eklendiğinde haberimizden ulaşabillirsiniz. İşte, geçen yılın taban puanları...

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  • YKS taban puanları 2022! YKS ek tercihler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

    YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

    Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

    Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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