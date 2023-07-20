YKS taban puanları 2023: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan listesi YKS sonuçlarının açıklanmasıyla sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. 17-18 Haziran'da tamamlananan YKS oturumlarında sonuçlarının belli olmasıyla gözler YKS taban puanları listesine çevrildi. İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite 2023 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında merak edilenler...
YKS taban puanları ve sıralamaları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Üniversite YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile netlik kazanacak. Sınav katılımcıları tarafından "2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu mu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte,ÖSYM ve YÖK Atlas ile güncel YKS taban puanları ve sıralama detayları...
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
YKS sınav sonuçları, 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.
2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.