2023 YKS boş kontenjan listesi: YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
Üniversite kayıt sürecinin sona ermesinin ardından, gözler boş kontenjan listesi ile ek tercihlerin yapılacağı tarihlere çevrildi. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen üniversite adayları, ek tercih kılavuzu ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan listesinin açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte YÖK ATLAS ek tercih robotu ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan listesi...
YKS ek tercihlerinde geri sayım sürerken, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi gündemdeki yerini aldı. Tercih işlemlerini kaçıran ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih sürecinde tercihte bulunabilecek. Peki, "YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan listesi ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 YKS ek tercih kılavuzu, taban puanları ve kontenjanların belli olacağı tarih...
2023 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS ek tercih taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan listesi gibi bilgilerin bulunduğu 2023 Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz adayların erişimine sunulmadı.
YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.
2023 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.
EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.