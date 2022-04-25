Sınava sayılı günler kala öğrenci ve velilerin gözü YKS'ye çevrildi. Üniversite hayalini kuran öğrenciler çalışmalarının karşılığını alabilmek için ter dökecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları ne zaman sorusu ise gündemdekini yerini koruyor. Peki üç oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı ne zaman, sınava kaç gün kaldı, tüm bu soruların yanıtı haberimizde...



YKS SINAVI TARİHLERİ 2022



YKS sınavı bilindiği üzere 3 aşamada gerçekleşecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)



SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)



SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022



Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)



SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022