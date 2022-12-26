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ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman, hangi ayda yapılacak?

YKS sınav tarihi için gözler 2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan yeni sınav takvimi ile 2023 üniversite sınavı YKS tarihi netleşti. İşte, 2023 TYT ve AYT, YKS tarihleri...

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  • YKS TARİHİ 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi ayda yapılacak?

    ÖSYM tarafındna yayınlanan yeni sınav takviminin ardından 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarih belli oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nin (YDT) sınavlarına hazırlık yapan öğrenciler "YKS ne zaman, hangi ayda yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı 2023 YKS sınav tarihi...
  • YKS TARİHİ 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi ayda yapılacak?

    YKS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANMIŞTI!

    ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.
  • YKS TARİHİ 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi ayda yapılacak?

    2023 YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

    Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran tarihinde uygulanacak.

    Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.
  • YKS TARİHİ 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi ayda yapılacak?

    YKS SINAV TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) açıkladığı 2023'te yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine ilişkin olarak, "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." ifadelerini kullandı.

    "ÖSYM'nin bugün açıkladığı takvime göre gelecek yıl üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2023 seçimlerinde normal takvimin işlemesi durumunda 18 Haziran tarihinde seçim yapılacağı ifade edilmişti. Bu durum seçim tarihinin biraz daha öne alınacağı anlamına gelir mi?" sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi:
  • YKS TARİHİ 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi ayda yapılacak?

    "Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."
  • YKS TARİHİ 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi ayda yapılacak?
  • YKS TARİHİ 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi ayda yapılacak?
  • YKS TARİHİ 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi ayda yapılacak?
  • YKS TARİHİ 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi ayda yapılacak?
  • YKS TARİHİ 2023 | ÖSYM sınav takvimi ile üniversite sınavı YKS ne zaman? TYT ve AYT hangi ayda yapılacak?

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