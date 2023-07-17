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        YKS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de! YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

        YKS tercihleri için geri sayım başladı. YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercih kılavuzu ile adaylar 2 ve 4 yıllık üniversite tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda gözler "YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar haberimizde...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 12:05
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        YKS tercih süreci için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarına ve başarı sıralamalarına göre terchilerini gerçekleştirebilecek. Peki,YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

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        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor. Tercihlerin ne zaman başlayacağına dair henüz net bir resmi açıklama yok.

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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        ADAYLARIN KAÇ ÜNİVERSİTE TERCİH HAKKI VAR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

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