YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercihleri için geri sayım başladı. 20 Temmuz'da açıklanan üniversite sınavı sonuçlarının ardından sıra YKS tercih sürecine geldi. Adaylar, ÖSYM tarafından paylaşılacak YKS tercih kılavuzu ile tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Tercih işlemleri öncesinde gözler "YKS tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusuna çevrildi. İşte , 2023 YKS tercih robotu ile sürece ilişkin detaylar...
YKS tercih tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlar YKS tercih kılavuzu bilgileri ışığında gerçekleştirilecek tercih sürecini beklemeye başladı.Adaylar YKS tercih kılavuzunu araştırırırken ÖSYM, YKS ön bilgilendirme kılavuzunu yayımladı. Peki,YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2023 YKS tercih tarihleri ile ilgili detaylar...
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 yılında YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleştirilmişti. Bu yılki YKS üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.