YKS tercih robotu ile tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YKS tercih robotu ile tercihleri ne zaman başlıyor? 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

YKS tercih tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlar YKS tercih kılavuzu bilgileri ışığında gerçekleştirilecek tercih sürecini beklemeye başladı.Adaylar YKS tercih kılavuzunu araştırırırken ÖSYM, YKS ön bilgilendirme kılavuzunu yayımladı. Peki,YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2023 YKS tercih tarihleri ile ilgili detaylar...

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ