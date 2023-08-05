YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM 2023 YKS üniversite yerleştirme tercih sonucu bekleniyor

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM 2023 YKS üniversite yerleştirme tercih sonucu bekleniyor

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YKS tercihleri 27 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına YKS sonuçlarına göre tercihlerini yapan adaylar, tercih sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bilindiği üzere YKS tercih döneminde adayların 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Peki, "YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" İşte YKS tercih sonuç tarihi...