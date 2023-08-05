Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM 2023 YKS üniversite yerleştirme tercih sonucu bekleniyor

        2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        27 Temmuz tarihi itibarıyla başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 8 Ağustos'ta sona erecek. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler, YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. YKS tercihleri bilindiği üzere ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden yapılmaktadır. İşte 2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS tercihleri 27 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına YKS sonuçlarına göre tercihlerini yapan adaylar, tercih sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bilindiği üzere YKS tercih döneminde adayların 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Peki, "YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" İşte YKS tercih sonuç tarihi...

        2

        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde arasında yapılacağını duyurmuştu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor.

        3

        YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihi itibarıyla sona erecek.

        4

        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihinde sonlanacak. Buna göre; yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile