YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. 7-14 Ağustos'ta gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından 2 hafta geçmesi ile birlikte adayların heyecanı iyice arttı. YKS tercih sonuçları büyük bir merakla beklenirken, gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2018 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 YKS tercih sonuçları ile ilgili merak edilenler...

2018 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih işlemleri 7-14 Ağustos'ta tamamlandı. Sonuçların açıklanması için öğrenciler bekleyişini sürdürüyor. Fakat ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak. Buna göre, YKS tercih sonuçlarının da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖSYM'nin yayımladığı 2018 YKS tercih kılavuzuna göre, kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

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