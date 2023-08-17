Gözler YKS tercih sonuçlarında! 2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 17 - 18 Haziran günlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT ve YDT oturumları sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Üniversite sınavında aldığı puanlar ile yerleştirme tercihlerini yapan adayların gözü YKS tercih sonuçları tarihine çevrildi. İşte ÖSYM 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı, Yükseköğretim Kurumları Sınavında ter döken adayların gündeminde yer alıyor. İyi bir üniversiteye yerleşme hayali olan adaylar, 17 - 18 Haziran'da gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanlar ile tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 8 Ağustos günleri arasında gerçekleştirdiler. YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenecek olan öğrenciler üniversite kayıt işlemlerine başlayacak. İşte 2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde, yani bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.
2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 günleri arasında yapılacak.
YKS ek tercih işlemlerinin de üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite boş kontenjanları ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacak.
2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.