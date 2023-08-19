YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nereden sorgulanacak?
YKS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 17-18 Haziran günlerinde 3 milyondan fazla adayın katılımıyla gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih işlemlerini tamamlayan üniversite adaylarının gözü YKS tercih sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak İşte 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı, iyi bir üniversite hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım sağlayan adaylar tarafından takip ediliyor. Adaylar, 27 Temmuz - 8 Ağustos günleri arasında TYT, AYT ve YDT sınavından aldıkları puanlar ile üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirdi. YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 3 milyondan fazla öğrenci YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile yapabilecekler. İşte üniversite yerleştirme YKS tercih sonuç tarihine ilişkin merak edilenler...
2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-22 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.
2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 günleri arasında yapılacak.
YKS ek tercih işlemlerinin de üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite boş kontenjanları ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacak.
2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.