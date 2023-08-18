YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

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YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı, Yükseköğretim Kurumları Sınavında ter döken adayların gündeminde yer alıyor. İyi bir üniversiteye yerleşme hayali olan adaylar, 17 - 18 Haziran'da gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanlar ile tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 8 Ağustos günleri arasında gerçekleştirdiler. YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenecek olan öğrenciler üniversite kayıt işlemlerine başlayacak. İşte 2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...