YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. Sınav katılımcıları Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında aldıkları puanlar ile YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihlerinde tamamlandı. Peki, 2023 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler...